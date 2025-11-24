«Шахеди» вдарили по Павлограду: пошкоджене підприємство, поранені три людини

24 листопада російські війська безпілотниками атакували місто Павлоград. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



Пошкоджені адміністративні будівлі та підприємство. Також пошкоджені 15 автомобілів, ще чотири – знищені.



Внаслідок удару поранення отримали три людини. Серед постраждалих 37-річна жінка та 18-річна дівчина, а також 31-річний чоловік. Стан – середньої важкості.



У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили, що дрони-камікадзе «Шахед» атакували місто зі сходу.

Нагадаємо, що 24 листопада російська авіація скинула авіабомбу на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок чого пошкоджений будинок.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко