Над авіабазою в Нідерландах, де зберігається ядерна зброя, помітили невідомий дрон

Над авіабазою Волкел у Нідерландах було помічено невідомий дрон. Це одна із європейських баз, де зберігається тактична ядерна зброя, повідомляє «Соняшник».



Військові спостерігали дрон близько двох годин і відкрили по ньому вогонь зі стрілецької зброї, однак збити його не вдалося, і дрон зник. Інші деталі інциденту Міністерство оборони Нідерландів не розкривало з міркувань безпеки.



Авіабаза Волкел також використовується для розміщення нідерландських F-35. Раніше подібні інциденти з дронами фіксувалися у Бельгії.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»