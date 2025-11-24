Російська армія просунулася у Торецьку та під Лиманом – DeepState

Просування російських військ у Торецьку. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися у місті Торецьк та селищі Щербинівка Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також загарбники просунулися поблизу селища Ямпіль та села Катеринівка на Донеччині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку за минулу добу російська армія атакувала 29 разів, зокрема біля Щербинівки, на Слов'янському – Сили оборони України відбили 10 штурмів, у тому числі поблизу Ямполя.

Нагадаємо, що бійці ССО провели успішний наліт на Покровському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко