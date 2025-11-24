У Довжанську окупанти на «Уралі» розчавили авто з цивільними

В окупованому Свердловську (Довжанську) Луганській області російський «Урал» знову розчавив автомобіль із мирними жителями. Про це повідомив журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

За попередньою інформацією, люди у машині не подавали ознак життя.

«Буквально щотижня російські вир**ки давлять і вбивають мирних жителів на захоплених територіях України», — підкреслив журналіст.



Нагадаємо, в окупованому Луганську вантажівка «Урал» російської армії на смерть задавила дівчину прямо на пішохідному переході.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»