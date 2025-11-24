Ексголова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що мобілізувався до ЗСУ: його підозрюють у корупції на закупівлях БПЛА та РЕБ

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Фото: ЛОВА

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повертається на схід України. Про це повідомив сам Гайдай.



За його словами, тепер як військовослужбовець ЗСУ.



Гайдай обіймав посаду голови обласної адміністрації з 25 жовтня 2019 року до 15 березня 2023 року. Потім очолював Мукачівську районну державну адміністрацію.

Нагадаємо, що у серпні НАБУ та САП повідомили Сергію Гайдаю про підозру у причетності до масштабної корупційної схеми при закупівлях БПЛА та РЕБ. За даними слідства, у 2024-2025 роках організована група системно заволодівала бюджетними коштами, які органи місцевого самоврядування спрямовували на потреби Сил оборони України. Серед встановлених епізодів – закупівля систем радіоелектронної боротьби. За підписання договору із завідомо завищеною ціною учасники групи отримали до 30% суми контракту як хабар. За аналогічною схемою відбулася закупівля FPV-дронів майже на 10 мільйонів гривень.

