Українські спецпризначенці провели операцію та взяли в полон понад 10 російських військових на Покровському напрямку

Полонені окупанти на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Бійці роти розвідки спеціального призначення 4-ї бригади оперативного призначення НГУ провели операцію на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



Внаслідок операції українські бійці взяли в полон 12 російських військових. Також це дозволило запобігти штурму окупантів.



«Бійці бригади продовжують поповнювати "обмінний фонд"», – зазначили у бригаді.

Нагадаємо, що українські морпіхи відбили штурм російської армії під містом Мирноград на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко