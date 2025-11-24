Російські війська без жодних засобів захисту штурмують на Лиманському напрямку – ЗСУ

Окупант на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео

Продовжуються активні штурмові дії російської армії на Лиманському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі 66-ї механізованої бригади ЗСУ.



За словами військових, щоб підтримувати високу інтенсивність наступальних дій, російське командування регулярно вводить свіжі сили.



«Однак у гонитві за кількістю зовсім не враховують якість. Отже, все частіше виявляємо та знищуємо ворожих штурмовиків без жодних засобів захисту. Очевидно, що російські «одноразки» бояться власного командування навіть більше, ніж смерті, оскільки погоджуються йти на штурми з одним лише автоматом», – сказали у 66-й ОМБр.

Нагадаємо, що у міста Покровськ та Мирноград на Донеччині організовуються додаткові логістичні шляхи.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко