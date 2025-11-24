Російська армія атакувала енергетиків у Донецькій області: пошкоджений їх автомобіль

Наслідки атаки на енергетиків у Донецькій області. Фото: ДОВА

Спеціалісти компанії «ДТЕК Донецькі електромережі» потрапили під російський удар під час виконання робіт у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної військової адміністрації.



Спеціалісти енергокомпанії приїхали на локацію здійснити огляд обладнання. Однак тільки вони розпочали пошук пошкодження, побачили дрон. Енергетики одразу перейшли до найближчого укриття. І через 15 хвилин БПЛА вдарив по спецавтомобілю.



Ніхто з бригади не постраждав. Автомобіль значно пошкоджений. Енергетиками вдалося його завести та виїхати у безпечніше місце після атаки. Заплановане обстеження вони виконали, щойно отримали дозвіл від військових.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко