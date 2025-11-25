Елементи російської ППО обрушилися на будинки в Геленджику та Новоросійську

У ніч на 25 листопада 2025 року серія атак безпілотників призвела до масштабної роботи російської ППО в Геленджику, Новоросійську та інших містах Краснодарського краю. Внаслідок активної роботи російської ППО частину пошкоджень було завдано саме падінням її ж уламків на житлові квартали.

На тлі збиття безпілотників зафіксовано численні випадки, коли елементи перехоплення чи уламки збитих цілей потрапляли до житлових будинків та приватного сектору. У Новоросійську поранено чотирьох людей. У двох багатоповерхових будинках виникли пожежі після того, як у будову потрапили фрагменти перехоплених дронів.



Декілька квартир серйозно пошкоджено. У приватному будинку постраждав чоловік — його поранило уламками. Сирени повітряної тривоги включалися в Геленджику, Новоросійську, Туапсе, Сочі, Дивноморському та Кабардинці. На якийсь час було закрито роботу аеропорту Геленджика.

У передмісті виникла невелика лісова пожежа, спричинена падінням уламків. У Краснодарі елементи БПЛА знайшли біля багатоповерхового будинку у центрі міста. Вікна розбиті у двох житлових будинках та одному офісному центрі. Постраждалих немає.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»