Білоцерківський район на Київщині зазнав комбінованої атаки

Росія атакувала Київщину Фото: Білоцерківська міськрада

У ніч на 25 листопада Київська область опинилася під потужною комбінованою атакою Росії, під час якої було застосовано ракети та ударні дрони. Під прицілом опинилися мирні населені пункти, зокрема, Біла Церква.

За даними голови Білоцерківської міської ради Володимира Вовкотруба, внаслідок падіння ворожих об'єктів у місті постраждали житлові квартали. Зафіксовано ушкодження багатоповерхових будинків.

Офіційно підтверджена загибель двох осіб. Ще кілька мешканців отримали поранення. Серед постраждалих — 14-річна дівчинка, у якій, за попередньою інформацією, пошкоджена спина. Медики оперативно надали їй необхідну допомогу.

Серйозні руйнування — у чотириповерховому житловому будинку. З нього та з підвального приміщення рятувальники евакуювали 46 людей. На місці розгорнуто намети ДСНС для обігріву та підтримки людей, які потребують допомоги.

Екстрені служби продовжують працювати без перерви: проводиться оцінка збитків, уточнюються дані про наслідки атаки.

Раніше ми писали, що сьогодні армія РФ дронами, балістикою та ракетами атакувала Київ. Удари припали на кілька районів столиці.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»