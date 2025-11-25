У Києві вже шість загиблих після нічного комбінованого удару

У Києві ведуться рятувальні роботи. Фото ДСНС Києва

Оновилися дані про жертви у Києві. Внаслідок російського удару загинули шестеро людей, ще 16 отримали поранення, серед них одна дитина. За даними київських рятувальників, 18 людей вдалося евакуювати.



Підрозділи рятувальників продовжують працювати на місцях руйнувань: ведеться ліквідація наслідків атаки та допомога постраждалим. Крім того, 57 осіб отримали психологічну підтримку спеціалістів.



Святошинський район. Після влучання поблизу чотириповерхової складської будівлі виявлено тіла чотирьох загиблих. Троє людей поранено. Пожежна ситуація, що виникла, була оперативно ліквідована.



Печерський та Дніпровський райони. Рятувальники продовжують розбирати пошкоджені конструкції у житлових багатоповерхових будинках та на території гаражного кооперативу.

Раніше ми писали, що вночі, 25 листопада, армія РФ атакувала Київ ракетами, дронами та балістикою.

