Масштабні удари по енергосистемі залишили без світла сотні населених пунктів України

У ніч з 24 на 25 листопада було завдано ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у Києві, Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях.

За даними Міненерго на ранок 25 листопада, внаслідок атаки без електропостачання залишаються понад 40 тисяч споживачів у Київській області, близько 20 тисяч – на Одещині, 13 тисяч — у Чернігівській, понад 21 тисяча — у Дніпропетровській та понад 8 тисяч — у Харківській областях.



В усіх вказаних регіонах продовжуються роботи з усунення наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру. Для стабілізації роботи енергосистеми було запроваджено аварійні відключення у Києві, а також у Харківській, Полтавській та Сумській областях.



По всій території України сьогодні діють погодинні графіки відключень. У більшості регіонів зберігаються й обмеження потужності для промисловості та бізнесу.



Наголошується, що актуальні графіки публікуються на офіційних ресурсах регіональних операторів розподільчих мереж. Про зміни в електропостачанні рекомендується стежити на сторінках обленерго вашого регіону.

Щодо ситуації на ЗАЕС: рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13,18 м — цей показник достатній для забезпечення потреб станції, йдеться у повідомленні Укренерго.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»