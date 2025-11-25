Шість дронів залетіло до Молдови — один приземлився на дах будинку

Після масованої атаки на Україну, в ніч із понеділка на вівторок, системи контролю повітряного простору Національної армії вранці 25 листопада 2025 року зафіксували шість безпілотних літальних апаратів, які незаконно проникли у повітряний простір країни, йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони Молдови.

Перший дрон був виявлений між населеними пунктами Виноградівка та Вулканешти. Потім він попрямував до державного кордону з Румунією, пролітаючи в районі між селами Колібаші Кагульського району та Вадул-луй-Ісак на висоті близько 1500 метрів.



Далі системи спостереження зафіксували ще п'ять безпілотників, які пролітали над населеними пунктами Дондушень, Оргєєв, Бендери, Вадул-луй-Воде та Флорешть.

Один із дронів зазнав катастрофи та впав на дах житлового будинку в селі Кухурештій-де-Жос Флорештського району. Це був російський безпілотник типу «Гербера» з символом Z.

Раніше ми писали, що Румунія двічі піднімала винищувачі у ніч на 24 листопада після чергової атаки російських дронів на півдні України, практично біля самого румунського кордону.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»