За добу загинула одна людина на Донеччині

У Донецькій області минулої доби, 24 листопада, загинула одна людина в місті Лиман. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 24 листопада росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Лимані», — зазначив він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинула 3741 особа, отримали поранення — 8477 цивільних. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.





Раніше ми писали, що в ніч проти 25 листопада Київська область опинилася під потужною комбінованою атакою Росії , в ході якої були застосовані ракети та ударні дрони. Під прицілом опинилися мирні населені пункти, зокрема, Біла Церква.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»