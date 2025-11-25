У Ростовській області посилили перевірки авто з українськими номерами

Окупанти посилили контроль за автомобілями з українськими номерами та так званої «ДНР». Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Дорожня поліція у Ростовській області РФ оголосила про введення посилених зупинок і перевірок документів, перш за все для маріупольців.



Після окупації міста жителі змушені їздити до Росії за ліками, лікуванням, оформленням водійських прав або розв'язання юридичних питань, адже багато послуг у Маріуполі досі недоступні.



Російська влада виправдовує ці заходи «посиленням безпеки дорожнього руху». На практиці це демонструє нерівноправне ставлення до мешканців окупованих територій: їх змусили отримувати російські паспорти, але ставляться до них як до громадян «другого сорту».



За даними російських ЗМІ, з 1 січня 2026 року на окупованих територіях повністю заборонять використання українських номерів. Нагадаємо, в Маріуполі окупанти проводять перепис автомобілів у дворах.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»