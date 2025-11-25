На Покровському напрямі Сили оборони взяли в полон двох росіян

На Покровському напрямку українські військовослужбовці взяли в полон двох російських окупантів за допомогою дрону. Росіяни ховалися у будівлі. Про це повідомили у пресслужбі НГУ.
«Бійці бригади «Рубіж», побачивши чергову «двійку» окупантів, що сховалися в будівлі, спеціалісти БПЛА 4-го батальйону оперативного призначення «Сила Свободи» бригади «Рубіж» почали методично розбирати їх FPV-дронами та дронами-бомбардувальниками. У цьому їм активно допомагали оператори БПЛА 25-ї бригади НГУ імені князя Аскольда», — йдеться у повідомленні.
Військовослужбовці направили до загарбників дрон із гучномовцем, який успішно вивів їх до позицій.
Раніше ми писали, що бійці роти розвідки спеціального призначення 4-ї бригади оперативного призначення НГУ провели операцію на Покровському напрямку.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
