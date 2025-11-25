Російську армію накрили сезонні ГРВІ та грип — «АТЕШ»

Російську армію масово накрили сезонні ГРВІ та грип, повідомляє військовий рух українців і кримських татар «АТЕШ».



Агенти «АТЕШ» у рядах 127-ї окремої розвідувальної бригади ЗС РФ та інших підрозділів відзначають катастрофічне зростання захворюваності на Херсонському напрямку, що призводить до критичних втрат особового складу.



Попри погіршення погодних умов і наближення зими, командири змушують солдатів місяцями перебувати у холодних укріпленнях без ліків та медичної допомоги. Хворих відправляють до госпіталів цілими відділеннями, часто тільки у критичному стані, коли лікування вже марне.



Проблема має системний характер по всій лінії фронту. Доставлення провіанту, теплих речей та медикаментів не налагоджена. З настанням зими ситуація, за даними «АТЕШ», лише погіршиться.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»