Дрони над Маріуполем: виявлено можливі позиції ППО

Нічна атака на Маріуполь. Фото з відкритих джерел

Маріуполь зазнав атаки безпілотників. За даними місцевих медіа, удар стався минулої ночі, повідомляє Маріупольська міська рада.

У соцмережах з'явилося безліч фото та відео: на них видно траєкторії руху дронів над Центральним районом, а також наслідки атаки у районі Кальміуського.

Нічна атака на Маріуполь. Фото з відкритих джерел

Місцеві жителі зазначають, що одна з російських ракет ППО, випущена по дронах, пошкодила автомобілі та будинки у приватному секторі. Центр вивчення окупації уточнює, що атака дозволила визначити можливі місця розміщення російських систем ППО.

Серед них — територія рибоконсервного заводу в районі Гавані, ділянка поблизу «Азовсталі» між так званим «Манежем» та Шлаковою горою, а також зона полігону-звалища у Лівобережному районі. Наразі інформації про постраждалих немає.

Раніше ми писали, що уламки російської ППО обрушилися на будинки в Геленджику та Новоросійську.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»