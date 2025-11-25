Сім загиблих: у Києві розбирають завали після нічного обстрілу

Число жертв обстрілу зростає. Фото: ДСНС Києва

У Києві оновили інформацію про наслідки масованої атаки Росії, яка сталася вночі та вранці 25 листопада. Про це повідомили у столичному управлінні ДСНС.



У Деснянському районі рятувальники виявили під завалами тіло чоловіка. Таким чином, кількість загиблих внаслідок удару по столиці зросла до семи людей. Роботи з розбору зруйнованих конструкцій продовжуються.

У столиці продовжуються рятувальні роботи. Фото: ДСНС Києва

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що загальна кількість постраждалих досягла 20-ти. Семеро із них залишаються у стаціонарі, серед госпіталізованих — одна дитина.

Раніше ми писали, що у Святошинському районі виявлено тіла чотирьох загиблих.

Авторка: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»