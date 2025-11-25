В окупованому Донецьку чоловік кинув вибухівку у натовп молоді: його затримали

Чоловік кинув вибухівку в натовп в окупованому Донецьку. Фото: скриншот

У тимчасово захопленому Росією Донецьку чоловік кинув вибухівку в юрбу молодих людей. Відомо, що внаслідок інциденту постраждали чотири особи. Про це повідомляє Mash на Донбасі.



За попередньою інформацією, у чоловіка з молодими людьми стався конфлікт біля залізничного вокзалу вночі. Після суперечки чоловік вирішив покинути вибухівку.



Як зазначається, постраждали троє хлопців та дівчина. При цьому сам підривник втік. Правоохоронці шукали його три місяці. Наразі в поліції порушили кримінальну справу.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»