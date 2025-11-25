Під час обстрілу Костянтинівки важко поранено місцевого жителя

У вівторок, 25 листопада, російські окупанти атакували місто Костянтинівку на Донеччині. Одна людина отримала поранення. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За його словами, росіяни обстріляли місто за допомогою ударного FPV-дрону.



«Під час пересування по одному з мікрорайонів міста постраждав місцевий житель. За попередніми даними, поранений зазнав тяжких травм і був оперативно госпіталізований до лікарні до міста Дніпро», — уточнив він.



Медики надають необхідну допомогу, його стан оцінюється як тяжкий.



Пошкоджень цивільної інфраструктури не зафіксовано.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»