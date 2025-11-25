Місцевий «ждун» у Покровську.

У Покровську на відео засвітилися місцеві «ждуни» — кілька жителів, які відкрито вітають російських військових. Відео оприлюднила кореспондентка Юлія Кирієнко.



«Я б хотіла назвати це черговим пропагандистським відео ру*ні. Але завжди є ті, хто дійсно чекає її у своїх містах. Їх — одиниці. Три — п'ять людей на 60-тисячне населення, яке було там до того, як ру*ня рознесла місто — це навіть не третина відсотка. Колаборанти є у всіх війнах всіх часів. Ось наші», — написала Кирієнко.



На кадрах видно, як російські військові проходять одним із житлових кварталів. Там їх зустрічає літній чоловік, який каже: «Чекали, чекали — й нарешті дочекалися», а прощаючись, бажає окупантам «удачі та здоров’я».



Показово, що далі в кадр потрапляють могили мирних жителів, похованих біля гаражів поруч із будинками, зруйнованими російськими обстрілами.

Могили у Покровську.

Також кілька містян висловили бажання виїхати до Росії, де, за їхніми словами, проживають родичі.

Чергові «ждуни», які не хочуть залишитись у місті, після приходу росіян.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»