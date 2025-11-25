Росіяни двічі вдарили по Краматорську: у МВА показали наслідки

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Олександр Гончаренко

Краматорськ вранці та вдень, 25 листопада, потрапив під російський обстріл. Інформація про загиблих та поранених немає. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



За його словами, об 11:34 російський БПЛА вдарив по одному з парків відпочинку.



Крім того, о 14.25 російський БПЛА потрапив у багатоповерхівку в одному з мікрорайонів міста. На місці працюють усі відповідні служби.





Раніше ми писали, що 25 листопада російські окупанти атакували місто Костянтинівку на Донеччині.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»