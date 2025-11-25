Російські війська просунулися під Сіверськом, Мирноградом та Гуляйполем – DeepState

Просування російської армії під Сіверськом. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася біля міста Сіверськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Окупанти також просунулися поблизу села Новоселівка, у селищі Новоекономічне та селі Миролюбівка на Донеччині.



Крім того, російські війська просунулися біля села Затишшя у Запорізькій області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 15 штурмів, зокрема поблизу Сіверська, на Гуляйпільському – 17, у тому числі біля Затишшя, на Покровському – зафіксували 61 боєзіткнення, зокрема в районі Новоекономічного.

Нагадаємо, що російські війська без жодних засобів захисту штурмують на Лиманському напрямку.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко