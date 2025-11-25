Удар по Слов'янську: у місті багато пошкоджень, кількість поранених зросла

Наслідки удару по Слов'янську. Фото: Слов'янська МВА

25 листопада внаслідок російського удару по місту Слов'янськ на Донеччині поранення отримали сім людей. Про це повідомив голова Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.



Пошкоджені три навчальні заклади, 16 багатоповерхових та дев'ять приватних будинків, об'єкти інфраструктури та автомобілі.



У пресслужбі Національної поліції у Донецькій області розповіли, що російська авіація скинула на місто дві авіабомби.



У місті також пошкоджені тролейбусне управління та тролейбус.



За даними ДСНС у Донецькій області, у Слов'янську пошкоджена й пожежна частина.



Вибуховою хвилею пошкоджені гаражі частини. Під час атаки рятувальники перебували в укритті. Без постраждалих, пожежна техніка не пошкоджена.

Нагадаємо, що раніше було відомо про двох поранених у Слов'янську.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко