Український винищувач ударив по опорах мосту в Успенівці авіабомбою GBU-62

Момент удару GBU-62 по мосту в Успенівці.

Український винищувач Повітряних сил знищив опори мосту в районі села Успенівка Запорізької області за допомогою далекобійної високоточної авіабомби GBU-62 JDAM-ER. Про це повідомили пілоти ПС ЗСУ у блозі «Соняшник».



Архів військових відеоматеріалів WarArchive підтвердив, що удар було здійснено саме по мосту, який російські сили використовували для штурмів і логістичного забезпечення на Гуляйпільському напрямку.



За попередніми даними аналітиків DeepState, у цьому районі розташовані підрозділи 14-ї окремої бригади спецпризначення (ГРУ РФ, в/ч 74854).

У Повітряних силах зазначають, що ситуація на цій ділянці фронту ускладнюється:

«Ворог підтягнув ближче засоби ППО, а активність їхньої авіації різко зросла. Це робить роботу нашої авіації дуже "веселою". Однак за наявності будь-якого "вікна" наші сміливці на характері лізуть на амбразуру».

Оперативна ситуація на 16:00 25 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку українські захисники відбили десять російських атак у районах Добропілля та Гуляйполя, поблизу Веселого, Затишшя, Зеленого Гаю та Високого.



Ще чотири бойові зіткнення тривають. Також повідомляється, що населений пункт Гуляйполе зазнав авіаудару з боку російських окупантів.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»