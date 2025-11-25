«Шахеди» атакували Дніпро: у важкому стані мама та її чотирирічна донька

Наслідки удару по Дніпру. Фото: Дніпропетровська ОВА

25 листопада російські окупанти безпілотниками вдарили по Дніпру. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.



Пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, школа та лінія електропередач.



Внаслідок атаки поранення отримали 21-річна жінка та чотирирічна дівчинка. Вони у важкому стані.



У пресслужбі Національної поліції у Дніпропетровській області уточнили, що постраждалі – мама та донька.



За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони-камікадзе «Шахед» атакували місто з південного сходу.

Нагадаємо, що 25 листопада внаслідок атаки БПЛА у місті Краматорськ на Донеччині загорілася багатоповерхівка.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко