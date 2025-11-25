У ЗСУ спростували заяви російських генералів Путіну про «зачистку» центру Костянтинівки: відео

Командир 19-го армійського корпусу ЗСУ Олександр Бакулін у центрі Костянтинівки. Фото: кадр із відео

Російські генерали збрехали про «зачистку» центру міста Костянтинівка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ з посиланням на слова командира 19-го армійського корпусу ЗСУ, бригадного генерала Олександра Бакуліна, який записав відео із центру міста.



За його словами, генерали РФ доповіли про це голові Кремля Володимиру Путіну.



«Ситуація така – або я сам відбив наступ переважаючих сил противника, або генерали йому відверто брехали. Центр Костянтинівки ніхто не зачищає. Так, зруйнований, але він наш», – наголосив Бакулін.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко