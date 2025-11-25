Російські авіація та артилерія вдарили по Костянтинівці: пошкоджені багатоповерхівки, є поранена

Наслідки удару по Костянтинівці. Фото: Костянтинівська МВА

25 листопада російська армія зі ствольної артилерії обстріляла місто Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



За попередніми даними, об'єкти інфраструктури чи будинки не пошкоджені. Внаслідок атаки поранення отримала одна людина.



Також авіація РФ скинула на місто авіабомбу ФАБ-250. Пошкоджені два багатоповерхові будинки. Без постраждалих.

Нагадаємо, що 25 листопада внаслідок атаки БПЛА у місті Краматорськ на Донеччині загорілася багатоповерхівка.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко