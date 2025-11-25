Безпілотники атакували окупований Старобільськ на Луганщині: повідомляють про перебої зі світлом та зв'язком

Ввечері 25 листопада пролунали вибухи в окупованому місті Старобільськ Луганської області. Про це повідомили у місцевих проросійських пабліках.



Місцеві жителі повідомляють про перебої зі світлом у місті.



У Телеграм-каналі «Трикутник» заявили, що у Старобільську була чутна серія вибухів, після чого у місті спостерігаються перебої не лише зі світлом, але й з інтернетом та мобільним зв'язком.



У так званому «Уряді ЛНР» стверджують, що безпілотники атакують підстанції та газопроводи у прифронтових районах захопленої Луганщини.

Нагадаємо, що українські морпіхи відбили штурм російської армії під містом Мирноград на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко