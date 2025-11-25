Війська Росії мають успіхи в районі Сіверська: окупантів все частіше фіксують у місті – DeepState

Ситуація в районі Сіверська. Фото: карта DeepState

Армія РФ активізувалася та має успіхи в районі міста Сіверськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



За словами аналітиків, за довгий час на цій ділянці фронту з'явилися зміни.



«Противник все частіше почав фіксуватися у місті, зокрема у його південній частині, а також на східних околицях. З боку росіян були різноманітні спроби тиску, де фіксувалися штурмові дії механізованими колонами, а також постійні спроби залетіти на мотоциклах та нескінченний тиск піхотою. Проблема також цієї ділянки від села Дронівка до села Роздолівка – не завжди достовірна подача інформації, особливо коли йдеться про суміжників. Намагаємося до кінця з'ясувати всю повноту картини в районі Сіверська, але росіяни знайшли слабкі місця та активно туди тиснуть», – сказали в DeepState.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко