ЗСУ знищили два засоби ППО та 14 ракет РФ за добу

Танк ЗСУ.

За минулу добу російські війська зазнали значних втрат. За даними Генерального штабу ЗСУ, українські захисники знищили два засоби протиповітряної оборони та 14 російських ракет.



Втрати особового складу окупантів за добу становлять 980 військових.



Крім того, українські сили вивели з ладу чотири танки, одну бойову броньовану машину, 44 артилерійські системи, 743 безпілотники, 124 одиниці автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки противника.



Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували окупований Старобільськ на Луганщині.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»