У Франції затримали членів «SOS Донбасс» за шпигунство на користь РФ

Анна Новікова. Фото: Le Parisien

У Франції затримані троє осіб, пов’язаних з асоціацією «SOS Донбасс», за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє Le Parisien із посиланням на матеріали розслідування.



Французька контррозвідка DGSI арештувала росіянку Анну Н. (має також французький паспорт) та громадянина Франції Венсана П. Обом висунуто звинувачення у «змові з іноземною державою», «зборі інформації на користь іноземної держави» та «злочинній змові». Після 96 годин допитів їх взято під варту.



Слідство вважає, що під виглядом гуманітарної діяльності підозрювані могли працювати на російські спецслужби та використовувати «SOS Донбасс», що базується в паризькому регіоні, як інструмент впливу та дестабілізації. DGSI підозрює, що вербування відбулося під час поїздок на Донбас. Обидва звинувачені відкидають причетність до шпигунства.



Третій фігурант — громадянин України В’ячеслав П. — також затриманий. Йому інкримінують «пошкодження державного майна у зв’язку з іноземною державою» та «злочинну змову» після проросійської акції біля Тріумфальної арки.



Четвертого підозрюваного — 58-річного Бернара Ф. — помістили під судовий нагляд з обов’язковим щотижневим відвідуванням поліції. За даними Le Parisien, справа розглядається як частина ширшої діяльності російських структур впливу у Франції.



«SOS Донбасс» позиціює себе як гуманітарну організацію, яка надає допомогу постраждалим від війни регіонам України. Засновниця асоціації — Анна Новікова. Організація створена у вересні 2022 року.



Важливо: не плутати французьку «SOS Донбас» з українською організацією «Донбас SOS», яка є громадською організацією, заснованою 14 березня 2014 року як спільнота волонтерів і активістів для допомоги цивільному населенню у зоні бойових дій на сході України.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»