Дев'ятеро людей постраждали в Донецькій області за добу через обстріл армії РФ

На Донеччині за минулу добу, 25 листопада, постраждали дев'ятеро людей у Слов'янську та Костянтинівці. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 25 листопада росіяни поранили 9 жителів Донецької області», — зазначив він.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинула 3741 особа, отримали поранення — 8486 цивільних. Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що 25 листопада російська армія зі ствольної артилерії обстріляла місто Костянтинівка Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»