«Шахеди» масовано атакували Запоріжжя: виникли масштабні пожежі у багатоповерхівках, поранені майже 20 людей

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

25 листопада близько 22:00 російські війська безпілотниками завдали 11 ударів по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



Пошкоджені 31 багатоповерхівка та 20 приватних будинків. П'ять багатоповерхівок пошкоджені найбільше, там виникли масштабні пожежі. Також загорілися підприємство, магазин та автомобілі, пошкоджені магазини та АЗС. Окремо зафіксований удар по гуртожитку університету, де в цей час були люди.



Внаслідок атаки 19 людей отримали поранення, вісім з них перебувають у лікарні.



У пресслужбі ДСНС України розповіли, що рятувальники загасили всі пожежі.



Загальна площа дев'яти пожеж склала 2288 квадратних метрів. До ліквідації наслідків залучали 103 рятувальники та 21 одиницю техніки.



За даними Національної поліції у Запорізькій області, понад 10 дронів-камікадзе «Шахед» вдарили по різних районах міста.

Нагадаємо, що 25 листопада «шахеди» атакували Дніпро, внаслідок чого у важкому стані мама та її чотирирічна донька.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко