Російські дрони вдарили по Дружківці: у місті загорілися будинки

Ввечері 25 листопада російські окупанти FPV-дроном атакували місто Дружківка. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомила речниця ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал.



За її словами, внаслідок удару пошкоджений дев'ятиповерховий будинок з подальшим займанням покрівлі.



«Рятувальники загасили пожежу на площі менше одного квадратного метра. Друга пожежа – це приватний будинок. Також загорілася покрівля. Пожежу загасили на площі два квадратні метри. В обох випадках – це були удари FPV-дронами з різницею у пів години. Інформація про постраждалих та загиблих не надходила», – розповіла Бахал.

Нагадаємо, що 25 листопада внаслідок атаки БПЛА у місті Краматорськ на Донеччині загорілася багатоповерхівка.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко