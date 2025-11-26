П’яних військових РФ у Донецьку налякала жовта стрічка

Символ спротиву – жовта стрічка.

Голос опору на Донбасі продовжує лякати російських окупантів. Нещодавно активістка руху «Жовта Стрічка» поділилася історією з Донецька.



Вона розповіла, як одного разу зустріла в парку п'яних російських військових. Вони голосно сміялися, лаялися і створювали атмосферу тривоги навколо себе.

Але раптом їхня поведінка змінилася: вони замовкли, зупинилися і помітили жовту стрічку, прив'язану до паркану. В результаті стрічку зірвали, але після цього йшли вже мовчки й швидким кроком.



«Ця маленька історія показує важливий факт: росіяни бояться. Маленькі символи опору — стрічки, прапори та стікери — нагадують окупантам, що вони перебувають на чужій землі. І водночас ці дії надихають місцевих жителів: символи опору з'являтимуться знову і знову до повної деокупації», — йдеться в повідомленні.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»