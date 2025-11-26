ЗСУ повернули ключові позиції в районі Покровська

Група ЗСУ заходить у західну частину міста, проходячи повз стелу.

На Покровському напрямку українські підрозділи успішно провели контратаки, повернувши ряд ключових позицій у районі міста Покровськ. Про це повідомляє автор військового Telegram-каналу Muchnoy ✙ Jugend із позивним «Мучной».



За його словами, ці позиції стали опорними точками, без яких фланг давно був би зламаний. Контратаки по західному флангу та північних кварталах спрацювали чітко, дозволивши захисникам відновити контроль над критично важливими ділянками.

Крім того, Сили оборони відновили контроль над частиною траси E50, яка раніше перебувала під загрозою з боку західного флангу. Це відкриває можливість точного і глибокого ураження противника та покращує постачання гарнізону міста.



Також українські військові відкинули ворога з горловини, що блокувала шлях на Мирноград, що критично важливо для оборони та забезпечення логістики.



«Бої тривають, лінія гнучка, але ситуація показує: боротися можна, і у нас ще є простір, щоб нав’язувати свої умови», — зазначається в повідомленні.



За даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку захисники зупинили 52 штурмові дії противника у 14 населених пунктах. Раніше ССО ліквідували ворожу ДРГ у Покровську.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»