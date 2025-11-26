Армія РФ атакувала населені пункти Донеччини понад 20 разів: є пошкодження та поранені

Росіяни атакували Донетичну. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська минулої доби, 25 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо про пошкодження та поранених. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удари загарбників потрапили два райони:



Краматорський район. У Лимані пошкоджено авто. У Миколаївці пошкоджено 2 будинки, у Рай-Олександрівці пошкоджено будинок і лінію електропередач, знищено трактор. У Слов'янську поранено 7 людей. У Краматорську пошкоджено 2 багатоповерхівки і 2 підприємства. У Дружківці пошкоджено 3 будинки і авто. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено 2 приватні будинки і 2 багатоповерхівки.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.



Раніше ми писали, що на Донеччині за минулу добу, 25 листопада, постраждали дев'ятеро людей у Слов'янську та Костянтинівці.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»