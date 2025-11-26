Атака дронів на окупований Старобільськ: загорілася АЗС, уражений об'єкт енергопостачання

Наслідки атаки на окупований Старобільськ. Фото: кадр із відео

25 листопада безпілотники атакували окуповане місто Старобільськ Луганської області. Про це стало відомо із заяви так званого «Уряду ЛНР».



За словами окупантів, внаслідок удару виникла пожежа на території АЗС.



«На місце події прибули сили та засоби МНС у складі 39 людей та семи одиниць техніки. Крім того, ще один дрон уразив об'єкт енергопостачання», – стверджують у фейковому «уряді».

Нагадаємо, що БПЛА атакували Старобільськ ввечері 25 листопада, у місті спостерігалися перебої зі світлом, мобільним зв'язком та інтернетом.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко