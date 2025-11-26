БПЛА вночі атакували підприємство у Чебоксарах: жителів евакуювали

Удар заводу у Чебоксарах. Фото: кадр із відео

Вночі 26 листопада пролунали вибухи у місті Чебоксари Чуваської Республіки РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі ASTRA.



ASTRA геолокувала відео очевидців з місця атаки та подальших пожеж у Чебоксарах і дійшла висновку, що дрони влучили по підприємству АТ «ВНДІР-Прогрес». Згідно з OSINT-аналізом, на відео можна побачити пожежу в районі підприємства, влучання безпосередньо в будівлю та дим після атаки на завод.



Це підприємство виробляє для російської армії антени «Комета», які захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.



Голова Чувашії Олег Ніколаєв підтвердив атаку БПЛА на Чебоксари й заявив, що з метою забезпечення безпеки була оголошена евакуація населення з небезпечної зони ураження.



У Міноборони РФ стверджують, що вночі російська ППО нібито «збила 33 українські дрони» над різними областями.



Однак у відомстві окупантів нічого не говорять про атаку на Чувашію.

Нагадаємо, що 25 листопада безпілотники атакували окуповане місто Старобільськ на Луганщині, внаслідок чого загорілася АЗС та уражений об'єкт енергопостачання.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко