У суді Києва, де розглядають апеляцію детектива НАБУ, пройшла евакуація

У Київському апеляційному суді всіх попросили покинути будівлю через повідомлення про замінування, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).



О 12:30 планувалося розглядати апеляцію щодо перебування в СІЗО детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова.



Магамедрасулов — один із детективів, які документували дії Тимура Міндіча.



«21 липня Магамедрасулова та його батька затримала СБУ за абсурдною справою про нібито намір продавати технічну коноплю до Дагестану. НХоча він обговрював зі знайомим можливість продажу батьком до Узбекистану, що підтвердив і свідок», — йдеться у заяві ЦПК.



До суду планували прийти представники громадських організацій та протестувальники з вимогою звільнити Магамедрасулова з СІЗО. ЦПК зазначає, що повідомлення про замінування «виглядає не випадковим».



Нагадаємо, арешт керівника управління детективів НАБУ у Дніпропетровській та Запорізькій областях Руслана Магамедрасулова та його батька 21 липня став першою публічною точкою у ланцюжку подій, що призвели до найбільшої політичної кризи з початку повномасштабного вторгнення.



Наступного дня відбулася спроба підірвати незалежність НАБУ та Спеціальної антикорупційної прокуратури, що спричинило масові акції протесту, відновлення статус-кво та оприлюднення частини матеріалів операції «Мідас», до розслідування якої був причетний Магамедрасулов.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»