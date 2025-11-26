Пілоти знищили вогнеметну систему «Сонцепьок» армії РФ у Лиманському районі

Сили оборони знищили «Сонцепьок» росіян. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці знищили вогнеметну систему «Сонцепьок» російських окупантів у Лиманському районі Луганщини. Про це повідомили у пресслужбі 63 бригади.



«Пілоти Третього армійського корпусу ліквідували важку вогнеметну систему «Сонцепьок», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, ТОС «Сонцепьок» б'є термобаричними боєприпасами, руйнує фортифікації та створює зону суцільної поразки, яку росіяни використовують для тиску на оборону та підтримки наступу.



Раніше писали, що Сили спеціальних операцій ЗС України знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу в районі Покровська.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»