Дрони атакували склади боєприпасів, місце скупчення особового складу та зенітний комплекс росіян на окупованій Донеччині

Українські військовослужбовці обстріляли важливі об’єкти на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, склади боєприпасів особового складу російських загарбників, зенітний комплекс «Тор-М1» та місце скупчення особового складу росіян. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«Українські безпілотники вразили склади боєприпасів бригадного рівня в Очеретиному та Кам'янці на Донеччині, місце скупчення особового складу противника на Покровському напрямку, а також зенітний ракетний комплекс «Тор-М1» у Маріуполі», — йдеться у повідомленні.



Крім того, дрони вдарили по командному пункту одного з підрозділів зі складу 58-ї загальновійськової армії РФ у населеному пункті Василівка (тимчасово окупована територія Запорізької області).



Раніше ми писали, що український винищувач Повітряних сил знищив опори мосту в районі села Успенівка Запорізької області за допомогою далекобійної високоточної авіабомби GBU-62 JDAM-ER.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»