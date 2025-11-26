У Генштабі підтвердили удар по заводу в Чебоксарах РФ

Українські військовослужбовці в ніч на 26 листопада вразили завод із виробництва навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих та балістичних ракет «ВНДІР-Прогрес», розташований у Чебоксарах РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Внаслідок удару спалахнула пожежа.



Завод «ВНДІР-Прогрес» займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS та Galileo, зокрема модулів типу «Комета», що застосовуються у дронах-камікадзе типу Shahed, а також в ракетах комплексів «Іскандер-М», «Калібр», модулях УМПК для авіабомб.



Раніше ми писали, що вночі 26 листопада пролунали вибухи у місті Чебоксари Чуваської Республіки РФ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»