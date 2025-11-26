В Україні запускають контроль просто в поїздах під час руху

Кабмін схвалив експеримент, який дозволить проводити прикордонний і митний контроль безпосередньо у вагонах поїздів під час їхнього руху.



Такий формат уже частково працює на Intercity, а тепер його поширять і на нічні поїзди.



Пілот запустять на маршрутах Київ — Хелм і Львів — Перемишль. Це має скоротити час на кордоні, прибрати тривалі зупинки та зробити поїздки швидшими й комфортнішими.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»