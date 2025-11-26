Путін повинен усвідомити, що він не зможе перемогти у війні проти України

У Німеччині заявили, що у Путіна немає шансів виграти війну в Україні. Фото: Fabrizio Bensch

Глава Кремля Володимир Путін має розуміти, що він не має шансів виграти війну в Україні. Без згоди України та без згоди європейців не буде основи для миру в Україні. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Reuters.



«Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше», — заявив він у нижній палаті парламенту Бундестагу.



За словами Мерця, угода без згоди України та без згоди європейців не стане основою для справжнього, стійкого миру в Україні.



«Рішення з європейських питань можуть прийматися лише за взаємною згодою. Україна — не пішак, а суверенний суб'єкт, який обстоює власні інтереси та цінності», — уточнив Мерц.



Канцлер додав, що Німеччина продовжить підтримувати український народ і використовуватиме для цього заморожені російські активи.



Крім того, Німеччина збільшить фінансову допомогу Україні до 11,5 млрд євро у бюджеті на 2026 рік.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»