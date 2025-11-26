Путін повинен усвідомити, що він не зможе перемогти у війні проти України

Глава Кремля Володимир Путін має розуміти, що він не має шансів виграти війну в Україні. Без згоди України та без згоди європейців не буде основи для миру в Україні. Про це повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє Reuters.
«Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше», — заявив він у нижній палаті парламенту Бундестагу.
За словами Мерця, угода без згоди України та без згоди європейців не стане основою для справжнього, стійкого миру в Україні.
«Рішення з європейських питань можуть прийматися лише за взаємною згодою. Україна — не пішак, а суверенний суб'єкт, який обстоює власні інтереси та цінності», — уточнив Мерц.
Канцлер додав, що Німеччина продовжить підтримувати український народ і використовуватиме для цього заморожені російські активи.
Крім того, Німеччина збільшить фінансову допомогу Україні до 11,5 млрд євро у бюджеті на 2026 рік.
Раніше ми писали, що міністр армії США Ден Дрісколл під час зустрічі з українськими чиновниками у Києві повідомив, що ситуація на фронті стрімко погіршується, а Україна може зіткнутися з «неминучим поразкою» без укладання мирної угоди.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
