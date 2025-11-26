У Росії помер творець пускових комплексів «Тополь» та «Іскандер»

У Росії помер творець пускових комплексів «Тополь» і «Іскандер» Валеріан Соболєв. Про це повідомило пропагандистське агентство «РИА Новости».



Зазначається, що російський конструктор пішов із життя на 88-му році. Соболєв був засновником і генеральним конструктором підприємства «ЦКБ-Титан», де розробляли й інші ракетні комплекси.



Нагадаємо, у ніч на 25 листопада російські війська атакували Україну 22 ракетами. Серед них — 7 крилатих ракет «Іскандер-К» та 3 балістичні «Іскандер-М».

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»