Філашкін відповів, чи фігурують у справі НАБУ про мільйонні розкрадання на Донеччині чинні чиновники ОВА
26 листопада 2025, 16:03

Філашкін відповів, чи фігурують у справі НАБУ про мільйонні розкрадання на Донеччині чинні чиновники ОВА

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: ДОВА Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: ДОВА

26 листопада НАБУ повідомило про підозру п'ятьом учасникам організованої злочинної групи, які привласнили гроші, призначені для опалення та водопостачання прифронтових територій Донецької області. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Він нагадав, що серед підозрюваних – колишній директор Департаменту ЖКГ Донецької ОВА.

«Наголошую, що ця людина звільнена моїм розпорядженням 29 березня 2024 року. Жодних процесуальних дій щодо чинних керівників чи працівників департаменту не ведеться. Коли область воює за виживання, а на фронті щодня гинуть найкращі українці, корупція є абсолютно неприйнятною. Влада має працювати чесно. У нас діє робоча група «Прозорість та підзвітність», до якої входять правоохоронці. Вона перевіряє всі закупівлі з бюджету на понад 200 тисяч гривень», – сказав Філашкін.

Нагадаємо, що НАБУ викрило розкрадання 140 мільйонів гривень на опаленні та водопостачанні прифронтових міст Донеччини, затриманий ексголова департаменту Донецької ОВА.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

@novosti.dn.ua

