Екіпаж «Білий янгол» вивіз людей з Лимана під атаками дронів

Екіпаж поліції «Білий янгол» провів чергову складну евакуацію прифронтового Лимана. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.



Кожен їхній заїзд у місто — це ризик для життя: за службовим автомобілем постійно «полюють» ворожі дрони. На кадрах з бодікамерами правоохоронців видно, як поліцейські рятують мешканців приватного сектору та трьох людей, які пішки вийшли з селища Зарічне, де тривають важкі бої.



Дві жінки та чоловік подолали близько 12 кілометрів, аби не потрапити в окупацію. Прив’язавши до велосипеда кілька сумок, вони пробиралися під обстрілами та сильним дощем.

«Страшні муки! Ховалися від дронів під деревами, лізли через бур’яни. А потім такий дощ пішов, що з нас текло», — розповіла літня мешканка Зарічного.

«А що з вашим житлом?» — запитали поліцейські.

«Згоріло, спалили дрони», — відповіла жінка.

Поліцейські також евакуювали кількох мешканців Лимана. Через загрозу ударів дронів пасажирам доводилося виходити з машини та ховатися, поки екіпаж контролював небо. Нині всі евакуйовані — у безпеці.

Автор: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»